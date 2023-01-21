Андрей Рублёв: порой мне становится скучно с ATP. Каждую неделю — одни и те же вопросы

Олимпийский чемпион 2020 года, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв высказался о том, что чаще других попадает в ролики от ATP.

«В раздевалке — нет, конечно. Но да, порой мне становится скучно с ATP, с играми, которые проходят. Возможно, я не всегда веду себя хорошо, а они используют это забавным образом. И в итоге все смеются. Это самое главное. Если всем это нравится, если всем весело — к этому мы и стремимся. В конце концов, всем игрокам задают похожие вопросы, они отвечают похожим образом, и порой от этого становится скучно. Каждую неделю — одни и те же вопросы, и все отвечают одинаково. Так что иногда отвечаешь иначе», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции на Открытом чемпионате Австралии – 2023.