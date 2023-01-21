Джокович исполнил невероятный удар после того, как фанат выкрикнул: «Давай, Роджер!»

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович исполнил невероятный форхенд с обводкой сетки в первом сете матча с болгарином Григором Димитровым в рамках третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2023.

Интересно, что перед началом данного розыгрыша один из фанатов с трибун арены Рода Лэйвера выкрикнул: «Давай, Роджер!» Напомним, Димитрова фанаты долгое время называли «малышом Федерером» (baby Federer).

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на Youtube-канале Australian Open TV.

В данный момент девятикратный чемпион турнира Джокович обыгрывает Димитрова со счётом 7:6 (9:7), 6:3, 2:0. В случае победы в 1/8 финала серб сразится с представителем Австралии Алексом де Минором.