Видео: Андрей Рублёв восхитительно исполнил три смэша подряд в матче с Эвансом на AO-2023

Олимпийский чемпион 2020 года, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв по ходу матча третьего круга Australian Open – 2023 с британцем Даниэлем Эвансом исполнил три зрелищных смэша.

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на Youtube-канале Australian Open TV.

Напомним, Рублёв уверенно выиграл матч с Эвансом, встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2, 6:3. Их встреча продлилась 2 часа 10 минут.

Следующим соперником Рублёва (5) в Мельбурне станет 10-я ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне (9).

В данный момент в мужской сетке Australian Open остались два россиянина — Рублёв и Карен Хачанов. Прошлогодний финалист Даниил Медведев в третьем круге уступил американцу Себастьяну Корде.