Веснина — о вылете Медведева из топ-10 рейтинга: обычные горки в жизни каждого теннисиста

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала тот факт, что россиянин Даниил Медведев впервые с 2019 года выпадет из топ-10 рейтинга ATP.
«Конечно, у него сейчас сгорит огромное количество очков за финал «Шлема» в Австралии. Понятно, что сейчас он вылетает из десятки, но это дело одного-двух турниров. Он вернётся на свой уровень, потому что Медведев — это уровень топ-5 мужского тенниса.
Неприятный момент, с которым приходится сталкиваться всем теннисистам, когда ты теряешь позиции в рейтинге. Но Даня сам прекрасно понимает свой уровень игры.
Он знает, что может достичь большего. Не стоит зацикливаться на рейтинге, как говорят многие тренеры. Нужно думать о своей игре. Пока такой переходный момент, когда нужно осмыслить и по-другому начать воспринимать свою игру. Это обычные горки в жизни каждого теннисиста», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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