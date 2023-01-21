Новак Джокович — о своём возрасте: 35 лет — это новые 25!
Поделиться
21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2023 с болгарином Григором Димитровым. Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:3, 6:4 в пользу Джоковича.
«35 лет – это новые 25! Каждый розыгрыш был важен – с самого первого. Ранний брейк был очень важен, потому что я не знал, как буду чувствовать себя физически. Периодически возникали проблемы.
Я думал, что двойного брейка в третьем сете мне хватит, но он включился и до последнего удара я не знал, смогу ли победить. Это была невероятная битва – три сета больше чем за три часа», — сказал Джокович в интервью на корте.
Комментарии
- 21 января 2023
-
16:18
-
16:08
-
15:59
-
15:34
-
15:29
-
14:43
-
14:32
-
14:22
-
14:20
-
14:19
-
13:58
-
13:42
-
13:24
-
13:12
-
13:00
-
12:52
-
12:33
-
12:16
-
12:10
-
11:53
-
11:46
-
11:35
-
11:20
-
11:12
-
10:58
-
10:41
-
10:26
-
09:31
-
09:30
-
08:37
-
08:23
-
07:52
-
06:46
-
04:42
-
04:35
Партнерский контент