Новак Джокович — о своём возрасте: 35 лет — это новые 25!

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии – 2023 с болгарином Григором Димитровым. Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:3, 6:4 в пользу Джоковича.

«35 лет – это новые 25! Каждый розыгрыш был важен – с самого первого. Ранний брейк был очень важен, потому что я не знал, как буду чувствовать себя физически. Периодически возникали проблемы.

Я думал, что двойного брейка в третьем сете мне хватит, но он включился и до последнего удара я не знал, смогу ли победить. Это была невероятная битва – три сета больше чем за три часа», — сказал Джокович в интервью на корте.