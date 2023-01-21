Дмитриева: с такой игрой Медведеву немудрено вылететь из топ-10 мирового рейтинга

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась мнением о том, что россиянин Даниил Медведев впервые с 2019 года выпадет из топ-10 рейтинга ATP.
«Что касается вылета Медведева из топ-10 рейтинга, то с такой игрой немудрено. Я не могу понять, что произошло. Их игра строилась против Джоковича и игроков прежнего поколения: стабильность на задней линии и смена ритма. Сейчас молодые выигрывают в темпе, при этом делают всё на корте — теннис вернулся к универсальному варианту.
В наше время была подача с выходом к сетке и игра с лёта. Потом с Боргом появился контраст всех игроков: быть стабильным на задней линии. Сейчас опять идёт возвращение к универсализму.
В лучшие свои дни Даня играл остро и держал темп, у него были неожиданные удары по линии. Сейчас у него ничего этого нет. Он играет в не творческий теннис», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 21 января 2023
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