Дмитриева: с такой игрой Медведеву немудрено вылететь из топ-10 мирового рейтинга

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась мнением о том, что россиянин Даниил Медведев впервые с 2019 года выпадет из топ-10 рейтинга ATP.

«Что касается вылета Медведева из топ-10 рейтинга, то с такой игрой немудрено. Я не могу понять, что произошло. Их игра строилась против Джоковича и игроков прежнего поколения: стабильность на задней линии и смена ритма. Сейчас молодые выигрывают в темпе, при этом делают всё на корте — теннис вернулся к универсальному варианту.

В наше время была подача с выходом к сетке и игра с лёта. Потом с Боргом появился контраст всех игроков: быть стабильным на задней линии. Сейчас опять идёт возвращение к универсализму.

В лучшие свои дни Даня играл остро и держал темп, у него были неожиданные удары по линии. Сейчас у него ничего этого нет. Он играет в не творческий теннис», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.