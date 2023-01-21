В сетке Australian Open — 2023 не осталось россиянок ещё до начала 2-й недели турнира

В женской сетке Открытого чемпионата Австралии – 2023 не осталось представительниц России после завершения третьего круга соревнований.
Последней россиянкой в Мельбурне являлась 18-я ракетка мира Екатерина Александрова. В матче третьего круга Александрова (19) потерпела тяжёлое поражение от 45-й ракетки мира, представительницы Польши Магды Линетт со счётом 3:6, 4:6.
Ещё в первом круге турнир покинули первая ракетка России Дарья Касаткина, Анна Калинская, Полина Кудерметова, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова и Евгения Родина. Во втором — Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова. До третьего круга, помимо Александровой, дошла Варвара Грачёва.
Общий призовой фонд Australian Open — 2023 составил $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.
- 21 января 2023
-
16:18
-
16:08
-
15:59
-
15:34
-
15:29
-
14:43
-
14:32
-
14:22
-
14:20
-
14:19
-
13:58
-
13:42
-
13:24
-
13:12
-
13:00
-
12:52
-
12:33
-
12:16
-
12:10
-
11:53
-
11:46
-
11:35
-
11:20
-
11:12
-
10:58
-
10:41
-
10:26
-
09:31
-
09:30
-
08:37
-
08:23
-
07:52
-
06:46
-
04:42
-
04:35