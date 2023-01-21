В сетке Australian Open — 2023 не осталось россиянок ещё до начала 2-й недели турнира

В женской сетке Открытого чемпионата Австралии – 2023 не осталось представительниц России после завершения третьего круга соревнований.

Последней россиянкой в Мельбурне являлась 18-я ракетка мира Екатерина Александрова. В матче третьего круга Александрова (19) потерпела тяжёлое поражение от 45-й ракетки мира, представительницы Польши Магды Линетт со счётом 3:6, 4:6.

Ещё в первом круге турнир покинули первая ракетка России Дарья Касаткина, Анна Калинская, Полина Кудерметова, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова и Евгения Родина. Во втором — Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова. До третьего круга, помимо Александровой, дошла Варвара Грачёва.

Общий призовой фонд Australian Open — 2023 составил $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти.