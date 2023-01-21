Australian Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 6-го игрового дня

Сегодня, 21 января, состоялся шестой игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее важными и интересными результатами в мужской сетке соревнований.
Australian Open. Мужчины. Результаты шестого игрового дня:
Андрей Рублёв (Россия) – Даниэль Эванс (Великобритания) – 6:4, 6:2, 6:3.
Уго Умбер (Франция) – Хольгер Руне (Дания) – 4:6, 2:6, 6:7 (5:7).
Бенжамен Бонзи (Франция) – Алекс де Минор (Австралия) – 6:7 (0:7), 2:6, 1:6.
Джеффри-Джон Вулф (США) — Майкл Ммо (США) – 6:4, 6:1, 6:2.
Томми Пол (США) — Дженсон Бруксби (США) – 6:1, 6:4, 6:3.
Григор Димитров (Болгария) — Новак Джокович (Сербия) – 6:7 (7:9), 3:6, 4:6.
Алексей Попырин (Австралия) — Бен Шелтон (США) – 3:6, 6:7 (4:7), 4:6.
Энди Маррей (Великобритания) — Роберто Баутиста-Агут (Аргентина) – 1:6, 7:6 (9:7), 3:6, 4:6.
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