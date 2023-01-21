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Australian Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 6-го игрового дня, Австралиан Опен

Australian Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 6-го игрового дня
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Сегодня, 21 января, состоялся шестой игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее важными и интересными результатами в мужской сетке соревнований.

Australian Open. Мужчины. Результаты шестого игрового дня:

Андрей Рублёв (Россия) – Даниэль Эванс (Великобритания) – 6:4, 6:2, 6:3.

Уго Умбер (Франция) – Хольгер Руне (Дания) – 4:6, 2:6, 6:7 (5:7).

Бенжамен Бонзи (Франция) – Алекс де Минор (Австралия) – 6:7 (0:7), 2:6, 1:6.

Джеффри-Джон Вулф (США) — Майкл Ммо (США) – 6:4, 6:1, 6:2.

Томми Пол (США) — Дженсон Бруксби (США) – 6:1, 6:4, 6:3.

Григор Димитров (Болгария) — Новак Джокович (Сербия) – 6:7 (7:9), 3:6, 4:6.

Алексей Попырин (Австралия) — Бен Шелтон (США) – 3:6, 6:7 (4:7), 4:6.

Энди Маррей (Великобритания) — Роберто Баутиста-Агут (Аргентина) – 1:6, 7:6 (9:7), 3:6, 4:6.

Турнирная сетка Australian Open, мужчины
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