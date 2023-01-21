Видео 10 лучших розыгрышей Даниила Медведева на Открытом чемпионате Австралии — 2023

ATP опубликовала топ-10 розыгрышей российского теннисиста Даниила Медведева на Открытом чемпионате Австралии — 2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с интересными моментами восьмой ракетки мира на Australian Open.

Видео доступно на канале Australian Open. Права на видео принадлежат Tennis Australia.

Напомним, Медведев неожиданно завершил выступление на Australian Open — 2023 в третьем круге. Россиянин (7) проиграл 31-й ракетке мира, 22-летнему американцу Себастьяну Корде (29) со счётом 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7). Встреча продлилась 2 часа 59 минут. Ранее Даниил два года подряд доходил до финала соревнований (2021, 2022).



Из-за данного поражения Медведев выпадет из топ-10 рейтинга ATP и будет в районе 12-го места. Впервые Даниил прорвался в десятку сильнейших теннисистов мира 15 июля 2019 года и с тех пор её не покидал.