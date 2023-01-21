Видеообзор уверенной победы Андрея Рублёва в матче 3-го круга Australian Open
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2023, одержав уверенную победу над британцем Даниэлем Эвансом в матче третьего круга.
Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 6:4, 6:2, 6:3. Россиянин выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 15. На счету Эванса три эйса, столько же двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами прошедшего матча.
Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на YouTube-канале Eurosport Tennis.
Следующим соперником Андрея Рублёва на турнире в Мельбурне станет 10-я ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне.
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