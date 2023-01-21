Андрей Ольховский: очень часто мы видим Медведева, который обороняется — так тоже нельзя

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался об игре россиянина Даниила Медведева. Ранее он вылетел с Открытого чемпионата Австралии, уступив американцу Себастьяну Корде.
«Многие уже приспособились и знают, что Даня играет от защиты. При этом, если Джокович играет от защиты, но при этом переходит в атаку, когда нужно, то Даня убрал эту составляющую из своей игры. Очень часто мы видим Даню, который защищается — так тоже нельзя. Нужно перестраиваться.
Вариативность у него есть, но почему Даня не использует эту вариативность? Надеемся, что Даня и команда сделают выводы, а Даня покажет тот уровень тенниса, который мы от него ждём. Даниил вполне способен играть на уровне. Мы желали Дане победы и хотели, чтобы он победил, но сегодня не получилось», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 21 января 2023
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