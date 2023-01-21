Джокович: Надаль и Маррей играют на очень высоком уровне, я пытаюсь делать то же самое

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович высказался о своей победе над болгарином Григором Димитровым на Открытом чемпионате Австралии и прокомментировал уровень игры испанца Рафаэля Надаля и британца Энди Маррея.
«Григор — это тот, кем я действительно восхищаюсь и кого уважаю, он один из моих лучших друзей в туре. Если вернуться в далёкое прошлое, он один из самых талантливых теннисистов, которых вы увидите в туре, он играет уже много лет, и Григор такой отличный спортсмен.
Нужно отдохнуть и подготовиться к следующему матчу. Это очень важно для нас. Я имею в виду, посмотрите на Рафаэля Надаля, посмотрите на Энди Маррея: они играют на очень высоком уровне в своём возрасте, поэтому я пытаюсь делать то же самое», — сказал Джокович на пресс-конференции.
- 21 января 2023
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