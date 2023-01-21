Джокович: перед началом AO думал, что моё участие невозможно, но я здесь и всё ещё держусь

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о травме, которую он получил две недели назад. Игрок испытывает проблемы с бедром. На Открытом чемпионате Австралии Джокович неоднократно брал медицинские тайм-ауты во время матчей.

«В последних матчах, в том числе и в этом, всегда всё начинается хорошо, а потом происходит какое-то движение на корте, потом становится ещё хуже. Таблетки начинают действовать, немного горячего крема и всё такое. Некоторое время работает, потом не помогает.

Это действительно американские горки. Это требует много энергии, которая тратится с моей стороны как морально, так и физически, чтобы справиться в матче с соперником, а также с неидеальным физическим состоянием. Но что есть, то есть.

Это своего рода обстоятельство, которое вы должны принять. Я просто очень благодарен за то, что действительно могу играть. По тому, как это выглядело непосредственно перед началом турнира, я думал, что это невозможно. Я всё ещё здесь и всё ещё держусь», — сказал Джокович на пресс-конференции.