Джокович: перед началом AO думал, что моё участие невозможно, но я здесь и всё ещё держусь

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о травме, которую он получил две недели назад. Игрок испытывает проблемы с бедром. На Открытом чемпионате Австралии Джокович неоднократно брал медицинские тайм-ауты во время матчей.
«В последних матчах, в том числе и в этом, всегда всё начинается хорошо, а потом происходит какое-то движение на корте, потом становится ещё хуже. Таблетки начинают действовать, немного горячего крема и всё такое. Некоторое время работает, потом не помогает.
Это действительно американские горки. Это требует много энергии, которая тратится с моей стороны как морально, так и физически, чтобы справиться в матче с соперником, а также с неидеальным физическим состоянием. Но что есть, то есть.
Это своего рода обстоятельство, которое вы должны принять. Я просто очень благодарен за то, что действительно могу играть. По тому, как это выглядело непосредственно перед началом турнира, я думал, что это невозможно. Я всё ещё здесь и всё ещё держусь», — сказал Джокович на пресс-конференции.
- 21 января 2023
-
20:03
-
19:15
-
19:04
-
19:00
-
18:31
-
18:20
-
18:06
-
18:05
-
17:48
-
16:43
-
16:18
-
16:08
-
15:59
-
15:34
-
15:29
-
14:43
-
14:32
-
14:22
-
14:20
-
14:19
-
13:58
-
13:42
-
13:24
-
13:12
-
13:00
-
12:52
-
12:33
-
12:16
-
12:10
-
11:53
-
11:46
-
11:35
-
11:20
-
11:12
-
10:58