Селиваненко: на вылете Медведева из топ-10 зацикливаются те, кто не понимает в теннисе

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о предстоящем падении Даниила Медведева в рейтинге. После Australian Open он будет стоять не выше 12-й строчки.

«Ответ на этот вопрос очень простой. На месте в классификации (именно это является корректным термином, а не рейтинг) и «вылете Даниила из топ-10» зацикливаются только те, кто ничего не понимает в теннисе, и любители громких заголовков. Даниил в числе других игроков является одним из лучших в мире на сегодняшний момент.



Спортсмены такого уровня играют не ради места в классификации, а потому что они живут этой игрой. Если ты веришь в себя и играешь в свою игру, то всё остальное приходит», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.