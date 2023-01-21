Александр Шевченко вышел в финал челленджера в Испании

157-я ракетка мира, россиянин Александр Шевченко вышел в финал челленджера в Тенерифе (Испания).



В полуфинальном матче Шевченко в двух сетах уверенно обыграл представителя Италии Франческо Маэстрелли 6:4, 6:3. Общая продолжительность игры составила 1 час 46 минут. Россиянин выполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Маэстрелли один эйс, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.



В финале турнира российскому теннисисту будет противостоять 193-я ракетка мира, австриец Себастьян Офнер, который имеет в своём активе три победы в финалах челленджеров. Матч состоится завтра, 22 января.



Этот финал станет вторым на уровне ATP для Александра, напомним, первый титульный матч для него состоялся в прошлом сезоне в Братиславе, когда Шевченко выиграл дебютный для себя челленджер.