Australian Open, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 7-го игрового дня

В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 22 января, стартует седьмой игровой день соревнований. В связи с этим предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (время московское) у мужчин.

Хуберт Хуркач (Польша) – Себастьян Корда (США) – приблизительно в 6:00.

Карен Хачанов (Россия) – Йосихито Нисиока (Япония) – приблизительно в 6:30.

Иржи Легечка (Чехия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — приблизительно в 7:30.

Стефанос Циципас (Греция) – Янник Синнер (Италия) – приблизительно в 11:00.