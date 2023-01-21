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Новак Джокович высказался о своём сопернике по 4-му кругу Australian Open

Новак Джокович высказался о своём сопернике по 4-му кругу Australian Open
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Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями о сопернике по четвёртому кругу Открытого чемпионата Австралии Алексе де Миноре.

«Конечно, играть с австралийцем здесь, перед его родной публикой — большой вызов. Я уверен, что атмосфера будет невероятной и он получит большую поддержку и будет заряжен на победу. Но у меня был опыт и раньше: я играл здесь с Хьюиттом и играл с некоторыми крупными австралийскими игроками, так что я знаю, каково это.

Тот факт, что я никогда не встречался с Алексом, также смущает. Мы мало что знаем о тактиках друг друга, но тем не менее он выступает уже довольно много лет, так что я много раз наблюдал за его игрой. Я знаю, как де Минор играет. Давайте посмотрим, как сложится матч», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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