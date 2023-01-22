Видеообзор уверенной победы Арины Соболенко в 3-м круге Открытого чемпионата Австралии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии. В матче 1/16 финала она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:2, 6:3. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами встречи.
Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.
Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. За это время Соболенко сделала четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Мертенс четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
За выход в четвертьфинал турнира белоруска сразится со швейцаркой Белиндой Бенчич, которая ранее оказалась сильнее Камилы Джорджи (Италия).
Отметим, что Соболенко уже третий год подряд сыграет в 1/8 финала австралийского мэйджора. Ранее Арина никогда не пробивалась в четвертьфинал турнира.
- 22 января 2023
-
00:05
- 21 января 2023
-
23:04
-
22:15
-
22:07
-
22:02
-
22:01
-
22:00
-
21:02
-
20:52
-
20:28
-
20:03
-
19:15
-
19:04
-
19:00
-
18:31
-
18:20
-
18:06
-
18:05
-
17:48
-
16:43
-
16:18
-
16:08
-
15:59
-
15:34
-
15:29
-
14:43
-
14:32
-
14:22
-
14:20
-
14:19
-
13:58
-
13:42
-
13:24
-
13:12
-
13:00