Видеообзор уверенной победы Арины Соболенко в 3-м круге Открытого чемпионата Австралии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии. В матче 1/16 финала она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:2, 6:3. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами встречи.

Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport.

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. За это время Соболенко сделала четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Мертенс четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.



За выход в четвертьфинал турнира белоруска сразится со швейцаркой Белиндой Бенчич, которая ранее оказалась сильнее Камилы Джорджи (Италия).



Отметим, что Соболенко уже третий год подряд сыграет в 1/8 финала австралийского мэйджора. Ранее Арина никогда не пробивалась в четвертьфинал турнира.