Морозова рассказала, за кого будет переживать в женской сетке Australian Open

Победительница «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова рассказала, за кого будет болеть в женской сетке Australian Open.
«Мне нравится Елена Рыбакина. Она очень порадовала в прошлом году на Уимблдоне. Приятно, что её фамилия теперь есть в списке победителей. Там фигурирует Шарапова, а теперь и Рыбакина. Понимаете, о чём я? И самое главное — огромный портрет Елены висит у входа на центральный корт, и мне приятно его видеть. А Игу Свёнтек, которая всех сносит, я не очень люблю. Она, конечно, феноменально сильная и физически одарённая, но её теннис мне не импонирует. В следующем круге девушки встретятся между собой, и я от всей души желаю Лене пройти дальше. Кроме того, неожиданно вновь засверкала Виктория Азаренко. А ведь она Australian Open выигрывала дважды, это её покрытие, так что всё может случиться», — приводит слова Морозовой RT.
- 21 января 2023
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