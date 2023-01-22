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Риске обвинила россиянку Панову в нечестной игре после матча парного разряда на AO

Риске обвинила россиянку Панову в нечестной игре после матча парного разряда на AO
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Американская теннисистка Элисон Риске раскритиковала российскую теннисистку Александру Панову после матча парного разряда Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, по ходу матча между Риск/Фругвиртова – Панова/Дзаламидзе произошёл спорный эпизод. Риск попала мячом в ногу россиянке Пановой и извинилась. Судья отдал очко Дзаламидзе и Пановой, поскольку игрокам запрещено разговаривать по ходу розыгрыша. Однако, американца пыталась доказать судье и супервайзеру, что она извинилась после того, как мяч попал в ногу Пановой и соответственно розыгрыш был окончен. Однако, судья не изменил своё решение.

«Соперница должна была сама сказать об этом. Судья после матча извинился за ошибку, и я приняла его извинения. Нечестная игра и жульничество в теннисе происходят постоянно, особенно на юниорском уровне. Родители и игроки вкладывают слишком много времени, денег и психологической энергии», — написала Риске в своём «твиттере».

Сам матч завершился победой Риск и Фругвиртовой.

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