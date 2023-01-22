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Новак Джокович снял с себя футболку и выбросил в толпу фанатов. Видео

Новак Джокович снял с себя футболку и выбросил в толпу фанатов. Видео
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович снял с себя футболку и выбросил в толпу фанатов на трибунах после победы в матче третьего круга Australian Open.

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на Youtube-канале Australian Open TV.

В матче третьего круга Джокович (4) со счётом 7:6 (9:7), 6:3, 6:4 обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова (27). Примечательно, что по ходу матча Новак дважды вызывал на корт врача из-за проблем с бедром.

Продолжительность поединка между Джоковичем и Димитровым составила 3 часа и 7 минут. Джокович 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Димитрова 15 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Джоковичу предстоит сразиться с австралийцем Алексом де Минором (22).

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