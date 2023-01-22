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Остапенко обыграла Гауфф и сыграет с Рыбакиной в четвертьфинале Australian Open

Остапенко обыграла Гауфф и сыграет с Рыбакиной в четвертьфинале Australian Open
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко не испытала проблем с американкой Кори Гауфф в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 7:5, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты.

Остапенко сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. Её соперница шесть раз подала навылет, сделала две двойные ошибки и использовала свой единственный брейк-пойнт.

Соперницей Елены Остапенко по 1/4 финала Australian Open станет представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая, в свою очередь, выбила из борьбы первую ракетку мира Игу Свёнтек.

Отметим, что представительница Латвии вышла в свой первый четвертьфинал на мэйджоре со времён Уимблдонского турнира 2018 года.

Australian Open (ж). 4-й круг
22 января 2023, воскресенье. 05:10 МСК
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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