Остапенко обыграла Гауфф и сыграет с Рыбакиной в четвертьфинале Australian Open

Латвийская теннисистка Елена Остапенко не испытала проблем с американкой Кори Гауфф в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 7:5, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты.

Остапенко сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. Её соперница шесть раз подала навылет, сделала две двойные ошибки и использовала свой единственный брейк-пойнт.



Соперницей Елены Остапенко по 1/4 финала Australian Open станет представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая, в свою очередь, выбила из борьбы первую ракетку мира Игу Свёнтек.

Отметим, что представительница Латвии вышла в свой первый четвертьфинал на мэйджоре со времён Уимблдонского турнира 2018 года.