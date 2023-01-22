Рыбакина прокомментировала победу над первой ракеткой мира Свёнтек на АО

25-я ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина высказалась о своей победе над лидером женского мирового рейтинга Игой Свёнтек в 1/8 финала Australian Open. Встреча закончилась победой Рыбакиной со счётом 6:4, 6:4.

«Это былая тяжёлая встреча. Я очень уважаю Игу за её серию без поражений и выигранные мэйджоры. Она молода, однако играет очень хорошо. Я видела, как ей было тяжело, в важные моменты мне удавалось отлично действовать, что и отразилось на результате.

Я, как и остальные, всегда переживаю, когда выхожу на корт, но всегда пытаюсь быть спокойной, по крайней мере, стараюсь не показывать большое количество эмоций. Мой тренер говорит, что мне, наоборот, иногда нужно позволять себе давать волю им, я учусь этому. Это большая победа, и я рада, что прошла в следующий раунд», — сказала Рыбакина в послематчевом интервью.

За выход в полуфинал Australian Open Рыбакина сыграет с латвийкой Еленой Остапенко, которая ранее оказалась сильнее американки Кори Гауфф.