Рыбакина прошла Свёнтек в 1/8 финала АО, повреждение Овечкина. Главное к утру

25-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сенсационно обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии, российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не принял участия во встрече с «Вегасом» из-за травмы нижней части тела, российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Australian Open. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».