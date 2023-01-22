Рыбакина прошла Свёнтек в 1/8 финала АО, повреждение Овечкина. Главное к утру
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25-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сенсационно обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии, российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не принял участия во встрече с «Вегасом» из-за травмы нижней части тела, российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Australian Open. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Свёнтек завершила выступления на Australian Open, уступив Рыбакиной в двух сетах.
- Овечкин пропускает матч с «Вегасом» из-за травмы нижней части тела.
- Хачанов обыграл Нисиоку и пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
- Украинец Мудрик дебютировал за «Челси».
- Дани Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы за сексуальные домогательства.
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