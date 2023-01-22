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Рыбакина прошла Свёнтек в 1/8 финала АО, повреждение Овечкина. Главное к утру

Рыбакина прошла Свёнтек в 1/8 финала АО, повреждение Овечкина. Главное к утру
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25-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сенсационно обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии, российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не принял участия во встрече с «Вегасом» из-за травмы нижней части тела, российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Australian Open. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Свёнтек завершила выступления на Australian Open, уступив Рыбакиной в двух сетах.
  2. Овечкин пропускает матч с «Вегасом» из-за травмы нижней части тела.
  3. Хачанов обыграл Нисиоку и пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
  4. Украинец Мудрик дебютировал за «Челси».
  5. Дани Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы за сексуальные домогательства.
  6. Московское «Динамо» отыгралось в конце матча и одержало победу над ЦСКА в серии буллитов.
  7. Гол Алексея Миранчука принёс «Торино» победу над «Фиорентиной» в матче чемпионата Италии.
  8. Главный тренер «Ювентуса» впервые публично выступил после наказания клуба.
  9. Зинина не смогла самостоятельно покинуть лёд после падения на Кубке Первого канала.
  10. Новак Джокович в трёх сетах обыграл Григора Димитрова и вышел в 1/8 финала Australian Open — 2023.
  11. Хилл единогласным решением судей одолел Тейшейру и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе.
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