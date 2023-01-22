Карен Хачанов стал 7-м действующим игроком тура, который доходил до 1/4 финала на всех ТБШ

Серебряный призёр Олимпиады-2020 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал седьмым действующим игроком тура, который добирался до четвертьфиналов на всех турнирах «Большого шлема».
Это произошло после того, как Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2023. В 1/8 финала Карен со счётом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4) обыграл японца Йосихито Нисиоку.
Статистика четвертьфиналов Хачанова на ТБШ:
Australian Open – 2023 год;
«Ролан Гаррос» — 2019 год;
Уимблдон – 2021 год;
US Open – 2022 год.
Также четвертьфиналы на всех мэйджорах есть у следующих игроков:
Рафаэль Надаль (Испания);
Новак Джокович (Сербия);
Энди Маррей (Великобритания);
Стэн Вавринка (Швейцария);
Маттео Берреттини (Италия);
Янник Синнер (Италия).
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