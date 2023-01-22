Стало известно, с кем Карен Хачанов сразится в четвертьфинале Australian Open — 2023
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Определился соперник 20-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2023. Им стал 22-летний американец Себастьян Корда.
В матче четвёртого круга Корда (29) обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача (10) со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7). Встреча продлилась 3 часа 30 минут. Корда восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Хуркача 19 эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 10.
Отметим, что для Корды данный четвертьфинал — дебютный на турнирах «Большого шлема». По ходу соревнований сын чемпиона Australian Open — 1998 Петра Корды в числе прочих обыграл россиянина Даниила Медведева.
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