Хачанов — о матче с Нисиокой: поначалу не понимал, что происходит. Всё шло слишком легко

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал уверенную победу над Йосихито Нисиокой в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2023 (6:0, 6:0, 7:6 (7:4)). За место в полуфинале россиянин сразится с 22-летним американцем Себастьяном Кордой (29).
«В первых двух сетах я не понимал, что происходит. Ты чувствуешь, что по счёту всё идёт слишком легко.
В какой-то момент Нисиока постарался исправить ситуацию, завёл трибуны, это нормально. Я старался держать сосредоточенность, но это непросто. Третий сет получился тяжёлым. Я хорошо играю и очень рад, что прошёл дальше. Я проиграл все свои матчи на «Джон Кейн Арене» до этого года, а теперь выиграл сразу три в этом году!» — сказал Хачанов в интервью на корте.
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