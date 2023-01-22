Елена Рыбакина прокомментировала победу над первой ракеткой мира Игой Свёнтек на AO-2023

Чемпионка Уимблдона-2022, 25-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над первым номером рейтинга Игой Свёнтек из Польши в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2023.

«Очень довольна своим выступлением. Была очень тяжёлая битва. Я готовилась и рада, что всё сложилось в мою пользу. Когда играешь с первым номером, тебе нечего терять. Я знала, что надо быть агрессивной с первого же розыгрыша. Она отлично двигается по корту, очень хорошо защищается. Я старалась атаковать её с первого мяча. И это сработало.

В прошлом году мы много раз играли друг с другом. Самая слабая моя сторона — физика. Соперница, как я уже сказала, очень хорошо двигается по корту. Она со своим опытом знает, когда надо прибавить. В целом я понимала, что матч будет непростой. Когда мы с тренером смотрим на других игроков, мы понимаем, чего ожидать, и стараемся отталкиваться от этого», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.