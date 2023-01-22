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Феликс Оже-Альяссим проиграл 71-й ракетке мира в борьбе за выход в 1/4 Australian Open

Феликс Оже-Альяссим проиграл 71-й ракетке мира в борьбе за выход в 1/4 Australian Open
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Седьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим не сумел пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023.

Оже-Альяссим (6) сенсационно проиграл 71-й ракетке мира чеху Иржи Легечке со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (2:7), 6:7 (3:7). Встреча продлилась 3 часа 17 минут. Оже-Альяссим 20 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Легечки девять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Следующим соперником 21-летнего чеха станет победитель матча Стефанос Циципас (Греция, 3) — Янник Синнер (Италия, 15).

Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, покинувший текущий розыгрыш во втором круге.

Australian Open (м). 4-й круг
22 января 2023, воскресенье. 07:40 МСК
Иржи Легечка
71
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 7 7 7 7  
6 		3 6 2 6 3  
             
Феликс Оже-Альяссим
7
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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