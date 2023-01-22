Феликс Оже-Альяссим проиграл 71-й ракетке мира в борьбе за выход в 1/4 Australian Open

Седьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим не сумел пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023.
Оже-Альяссим (6) сенсационно проиграл 71-й ракетке мира чеху Иржи Легечке со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (2:7), 6:7 (3:7). Встреча продлилась 3 часа 17 минут. Оже-Альяссим 20 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Легечки девять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Следующим соперником 21-летнего чеха станет победитель матча Стефанос Циципас (Греция, 3) — Янник Синнер (Италия, 15).
Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, покинувший текущий розыгрыш во втором круге.
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