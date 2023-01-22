Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов первым с 2012 года выиграл два стартовых сета со счётом 6:0 на Australian Open

Хачанов первым с 2012 года выиграл два стартовых сета со счётом 6:0 на Australian Open
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал первым с 2012 года игроком, которому удалось выиграть два первых сета со счётом 6:0, 6:0 на Открытом чемпионате Австралии – 2023.

Напомним, Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2023. В 1/8 финала Карен со счётом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4) обыграл японца Йосихито Нисиоку. За место в полуфинале россиянин сразится с 22-летним американцем Себастьяном Кордой (29).

В 2012 году подобного достижения добился немец Филипп Пецшнер, который со счётом 6:0, 6:0, 6:2 обыграл чеха Лукаша Росола в первом круге Australian Open. Всего в Открытой эре выигрывали матч на AO, взяв первые два сета со счётом 6:0, пять раз.

Хачанов с двумя «баранками» пробился в 1/4 финала AO! Японец с досады расколотил ракетку Хачанов с двумя «баранками» пробился в 1/4 финала AO! Японец с досады расколотил ракетку
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023