Хачанов первым с 2012 года выиграл два стартовых сета со счётом 6:0 на Australian Open
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал первым с 2012 года игроком, которому удалось выиграть два первых сета со счётом 6:0, 6:0 на Открытом чемпионате Австралии – 2023.
Напомним, Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2023. В 1/8 финала Карен со счётом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4) обыграл японца Йосихито Нисиоку. За место в полуфинале россиянин сразится с 22-летним американцем Себастьяном Кордой (29).
В 2012 году подобного достижения добился немец Филипп Пецшнер, который со счётом 6:0, 6:0, 6:2 обыграл чеха Лукаша Росола в первом круге Australian Open. Всего в Открытой эре выигрывали матч на AO, взяв первые два сета со счётом 6:0, пять раз.
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