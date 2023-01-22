Australian Open — 2023 стал первым в истории ТБШ, где первые сеяные проиграли до 1/4

Открытый чемпионат Австралии – 2023 стал первым в истории турниром «Большого шлема» в Открытой эре, на котором два первых сеяных в мужском и женском одиночном разряде проиграли до четвертьфинала соревнований.

У женщин:

Первая сеяная полька Ига Свёнтек в 1/8 финала уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 4:6, 4:6.

Вторая сеяная из Туниса Онс Жабер во втором круге проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой со счётом 1:6, 7:5, 1:6.

У мужчин:

Первый сеяный испанец Рафаэль Надаль во втором круге проиграл американцу Маккензи Макдональду со счётом 4:6, 4:6, 5:7.

Второй номер посева норвежец Каспер Рууд также во втором раунде уступил американцу Дженсону Бруксби со счётом 3:6, 5:7, 7:6 (7:4), 2:6.