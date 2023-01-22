Елена Рыбакина высказалась о предстоящем матче с Еленой Остапенко на Australian Open

Чемпионка Уимблдона-2022, 25-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила, будет ли менять что-то в своей игре перед четвертьфинальным матчем на Открытом чемпионате Австралии – 2023 с латвийкой Еленой Остапенко.

«Секрет (смеётся). Может, после матча скажу. Но она очень сильно бьёт по мячу, играет агрессивно, как и я. Конечно, мне надо будет сосредоточиться на подаче. Сегодня у меня были с этим небольшие проблемы. Нелегко, когда оружие не работает. Но битва в любом случае будет сложная, как и предыдущие матчи. Посмотрим, что будет.

Что касается подачи — конечно, у меня одна из быстрейших. Я была лидером по эйсам. Да, это моя сила, моё оружие. Есть и другие девушки, которые очень хорошо подают. Сейчас я довольна своей подачей. Особенно на этой неделе», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.