Елена Рыбакина высказалась о предстоящем матче с Еленой Остапенко на Australian Open

Чемпионка Уимблдона-2022, 25-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила, будет ли менять что-то в своей игре перед четвертьфинальным матчем на Открытом чемпионате Австралии – 2023 с латвийкой Еленой Остапенко.
«Секрет (смеётся). Может, после матча скажу. Но она очень сильно бьёт по мячу, играет агрессивно, как и я. Конечно, мне надо будет сосредоточиться на подаче. Сегодня у меня были с этим небольшие проблемы. Нелегко, когда оружие не работает. Но битва в любом случае будет сложная, как и предыдущие матчи. Посмотрим, что будет.
Что касается подачи — конечно, у меня одна из быстрейших. Я была лидером по эйсам. Да, это моя сила, моё оружие. Есть и другие девушки, которые очень хорошо подают. Сейчас я довольна своей подачей. Особенно на этой неделе», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.
- 22 января 2023
-
14:32
-
14:25
-
13:57
-
13:48
-
13:32
-
12:59
-
12:48
-
12:20
-
12:16
-
11:52
-
11:38
-
11:09
-
10:58
-
10:51
-
10:41
-
10:20
-
10:03
-
09:51
-
09:30
-
08:41
-
07:58
-
06:54
-
06:11
-
03:56
-
03:20
-
03:16
-
02:26
-
00:05
- 21 января 2023
-
23:04
-
22:15
-
22:07
-
22:02
-
22:01
-
22:00
-
21:02