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Елена Рыбакина ответила, способна ли в лучшей своей форме обыграть любую соперницу

Елена Рыбакина ответила, способна ли в лучшей своей форме обыграть любую соперницу
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Чемпионка Уимблдона-2022, 25-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила, считает ли, что способна обыграть любую соперницу в лучшей для себя форме.

Ранее в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2023 Рыбакина со счётом 6:4, 6:4 обыграла первую ракетку мира польку Игу Свёнтек.

«Я бы сказала так, если бы стала первой ракеткой мира. Но сейчас мне ещё есть в чём прибавлять. Есть много классных игроков. Все соперники непростые. Конечно, мне ещё есть куда прибавлять. Если я продолжу выступать так, как на этой неделе, и делать это стабильно, я скажу, что смогу стать первой, что смогу победить кого угодно. Но сейчас мне надо найти стабильность», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

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