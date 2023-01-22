Российские теннисисты с уверенных побед стартовали на юниорском Australian Open — 2023
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В Мельбурне стартовал юниорский Открытый чемпионат Австралии – 2023. В борьбе за титул принимают участие и российские теннисисты.
15-летняя Мирра Андреева в стартовом матче (1/32 финала) уверенно обыграла представительницу Марокко Малак эль Аллами со счётом 6:1, 6:1. Встреча продлилась 53 минуты. За выход в 1/8 финала Мирра сразится с японкой Ваканой Саноби.
В юношеском разряде россиянин Руслан Тюкаев в 1/32 финала со счётом 6:4, 6:3 обыграл японца Рейю Хаттори. Продолжительность матча составила 1 час и 13 минут. В следующем раунде Руслан встретится с чехом Максимом Мрвой.
Отметим, что во взрослых одиночных соревнованиях в Мельбурне осталось лишь два россиянина — шестая ракетка мира Андрей Рублёв и 20-й номер рейтинга Карен Хачанов.
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