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Стефанос Циципас в пяти сетах одолел Янника Синнера в 1/8 финала Australian Open — 2023

Стефанос Циципас в пяти сетах одолел Янника Синнера в 1/8 финала Australian Open — 2023
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Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023.

В матче четвёртого круга Циципас (3) одолел 16-ю ракетку мира итальянца Янника Синнера (15) со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3. Встреча продлилась 4 часа 2 минуты. Циципас 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету Синнера 11 эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 26 заработанных.

За место в полуфинале Australian Open — 2023 Циципас сразится с 71-й ракеткой мира 21-летним чехом Иржи Легечкой.

Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль, покинувший текущий розыгрыш во втором круге.

Australian Open (м). 4-й круг
22 января 2023, воскресенье. 11:15 МСК
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 4 6
4 		4 6 6 3
             
Янник Синнер
16
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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