Australian Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 7-го игрового дня

Сегодня, 22 января, состоялся седьмой игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами матчей в мужской сетке соревнований.
Результаты 7-го игрового дня у мужчин на Australian Open – 2023:
Карен Хачанов (Россия, 18) – Йосихито Нисиока (Япония, 31) – 6:0, 6:0, 7:6 (7:4).
Себастьян Корда (США, 29) – Хуберт Хуркач (Польша, 10) – 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7).
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) – Иржи Легечка (Чехия) – 6:4, 3:6, 6:7 (2:7), 6:7 (3:7).
Стефанос Циципас (Греция, 3) – Янник Синнер (Италия, 15) – 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3.
Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, покинувший текущий розыгрыш во втором круге.
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