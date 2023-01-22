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Кто станет чемпионом Australian Open — 2023?

Кто станет чемпионом Australian Open — 2023?
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Сегодня, 22 января, прошёл седьмой игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. Согласно его результатам определились первые четвертьфинальные пары у мужчин.

Себастьян Корда (США, 29) – Карен Хачанов (Россия, 18).
Стефанос Циципас (Греция, 3) – Иржи Легечка (Чехия).

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто станет чемпионом Australian Open — 2023?»

Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, покинувший текущий розыгрыш во втором круге. Прошлогодний финалист, россиянин Даниил Медведев также прекратил своё выступление на турнире, в третьем раунде проиграв 22-летнему Себастьяну Корде.

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