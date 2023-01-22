Синнер: в таких матчах победить может каждый. У меня был импульс, но я упустил его

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение от грека Стефаноса Циципаса в пятисетовом матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 3:6.

«Конечно, это тяжёлое поражение. В таких матчах победа может достаться каждому. У меня был импульс, но я немного ошибся и упустил его. У меня нет слов. Думаю, я принимал правильные решения, но меня подвели удары. Он хорошо подавал, это был равный матч», — приводит слова Синнера Tennis Majors.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, покинувший текущий розыгрыш во втором круге.