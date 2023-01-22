Синнер: в таких матчах победить может каждый. У меня был импульс, но я упустил его
Поделиться
Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение от грека Стефаноса Циципаса в пятисетовом матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 3:6.
«Конечно, это тяжёлое поражение. В таких матчах победа может достаться каждому. У меня был импульс, но я немного ошибся и упустил его. У меня нет слов. Думаю, я принимал правильные решения, но меня подвели удары. Он хорошо подавал, это был равный матч», — приводит слова Синнера Tennis Majors.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Его действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, покинувший текущий розыгрыш во втором круге.
Комментарии
- 22 января 2023
-
17:11
-
17:01
-
17:00
-
16:43
-
16:32
-
15:53
-
15:16
-
14:50
-
14:32
-
14:25
-
13:57
-
13:48
-
13:32
-
12:59
-
12:48
-
12:20
-
12:16
-
11:52
-
11:38
-
11:09
-
10:58
-
10:51
-
10:41
-
10:20
-
10:03
-
09:51
-
09:30
-
08:41
-
07:58
-
06:54
-
06:11
-
03:56
-
03:20
-
03:16
-
02:26
Партнерский контент