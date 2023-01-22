Александр Шевченко выиграл «челленджер» в Испании

157-я ракетка мира россиянин Александр Шевченко выиграл «челленджер», проходящий на острове Тенерифе (Испания).



В завершившемся сегодня финальном матче турнира Шевченко уверенно выиграл в двух сетах у 193-й ракетки мира австрийца Себастьяна Офнера со счётом 7:5, 6:2.

Общая продолжительность игры составила 1 час и 49 минут. Россиянин выполнил три подачи навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Офнера три эйса, одна двойная ошибка и 9 реализованных брейк-пойнтов из 14.



Стоит также отметить, что для Александра Шевченко этот титул стал уже вторым на «челленджерах». В прошлом году российский теннисист стал сильнейшим на турнире в Братиславе (Словакия).