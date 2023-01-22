Australian Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 7-го игрового дня

Сегодня, 22 января, состоялся седьмой игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами матчей в женской сетке соревнований.
Результаты 7-го игрового дня у женщин на Australian Open – 2023:
Ига Свёнтек (Польша) — Елена Рыбакина (Казахстан)— 4:6, 4:6.
Елена Остапенко (Латвия) — Кори Гауфф (США) — 7:5, 6:3.
Джессика Пегула (США) — Барбора Крейчикова (Чехия)— 7:5, 6:2.
Виктория Азаренко (Беларусь) — Чжу Линь (Китай) — 4:6, 6:1, 6:4.
Australian Open — 2023 проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над американкой Даниэль Коллинз.
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