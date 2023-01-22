Australian Open, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 8-го игрового дня

В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 23 января, стартует восьмой игровой день соревнований. В связи с этим предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (время московское) у мужчин.

Стефанос Циципас (Греция) – Иржи Легечка (Чехия) – приблизительно в 3:00

Бен Шелтон (США) — Джей-Джей Вульф (США) – приблизительно в 6:00.

Андрей Рублёв (Россия) — Хольгер Руне (Дания) – приблизительно в 6:30.

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Томми Пол (США) – приблизительно в 08:00.

Алекс де Минаур (Австралия) — Новак Джокович (Сербия) – приблизительно в 11:00.

Australian Open — 2023 проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, которая вылетел из этого розыгрыша в матче второго круга.