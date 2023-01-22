Азаренко — о Чжу Линь: с такой игрой она должна быть в топ-20
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко, после победы над китаянкой Чжу Линь в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии (4:6, 6:1, 6:4), высоко оценила уровень игры своей соперницы.
«С такой игрой она должна быть в топ-20. Она прекрасный игрок, я желаю ей удачи в этом сезоне и я надеюсь, что буду чаще слышать о ней в будущем», — сказала Азаренко в интервью на корте.
Соперницей Азаренко в 1/4 финала станет американка Джессика Пегула, которая ранее оказалась сильнее чешской теннисистки Барборы Крейчиковой — 7:5, 6:2.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291.
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