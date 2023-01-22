Australian Open, женщины: расписание и примерное время начала матчей 8-го игрового дня

В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 23 января, стартует восьмой игровой день соревнований. Предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (время московское) у женщин.
Джессика Пегула (США)— Виктория Азаренко (Беларусь) – приблизительно в 3:00.
Арина Соболенко (Беларусь) — Белинда Бенчич (Швейцария) – приблизительно в 3:00.
Магда Линетт (Польша) — Каролин Гарсия (Франция) – приблизительно в 4:30.
Донна Векич (Хорватия) — Линда Фрухвиртова (Чехия) – приблизительно в 4:30.
Каролина Плишкова (Чехия) — Чжан Шуай (Китай) – приблизительно в 5:00.
Australian Open — 2023 проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира у женщин является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над американкой Даниэль Коллинз.
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