Видеообзор победы Елены Рыбакиной над Игой Свёнтек в 4-м круге Australian Open

Чемпионка Уимблдона казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Australian Open – 2023, сенсационно обыграв в матче четвёртого круга первую ракетку мира 21-летнюю польку Игу Свёнтек. Встреча завершилась уверенной победой представительницы Казахстана в двух сетах – 6:4, 6:4.

Общая продолжительность матча составила 1 час 29 минут. На счету Свёнтек две подачи навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. У Рыбакиной – шесть эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Видео доступно на You Tube канале Eurosport Tennis. Права на видео принадлежат Eurosport

В матче 1/4 финала Australian Open Рыбакина сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко. Матч состоится 24 января около 3:00 мск.