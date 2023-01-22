Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор победы Стефаноса Циципаса над Янником Синнером в 4-м круге Australian Open

Видеообзор победы Стефаноса Циципаса над Янником Синнером в 4-м круге Australian Open
Комментарии

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинал Australian Open– 2023.

В матче четвёртого круга Циципас победил итальянца Янника Синнера в пяти сетах со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3. Встреча продлилась 4 часа 2 минуты. Циципас 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Синнера 11 эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 26 заработанных.

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на YouTube-канале Eurosport Tennis

В матче 1/4 финала Australian Open — 2023 Циципас сразится с 71-й ракеткой мира 21-летним чехом Иржи Легечкой. Игра состоится 24 января около 3:00 мск.

Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет $ 51 384 291. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль, покинувший текущий розыгрыш во втором круге.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023