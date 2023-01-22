Видеообзор победы Стефаноса Циципаса над Янником Синнером в 4-м круге Australian Open

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинал Australian Open– 2023.
В матче четвёртого круга Циципас победил итальянца Янника Синнера в пяти сетах со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3. Встреча продлилась 4 часа 2 минуты. Циципас 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Синнера 11 эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 26 заработанных.
Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на YouTube-канале Eurosport Tennis
В матче 1/4 финала Australian Open — 2023 Циципас сразится с 71-й ракеткой мира 21-летним чехом Иржи Легечкой. Игра состоится 24 января около 3:00 мск.
Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет $ 51 384 291. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль, покинувший текущий розыгрыш во втором круге.
- 22 января 2023
-
22:06
-
21:59
-
21:50
-
21:28
-
21:00
-
20:38
-
20:27
-
20:00
-
19:04
-
18:36
-
18:21
-
17:11
-
17:01
-
17:00
-
16:43
-
16:32
-
15:53
-
15:16
-
14:50
-
14:32
-
14:25
-
13:57
-
13:48
-
13:32
-
12:59
-
12:48
-
12:20
-
12:16
-
11:52
-
11:38
-
11:09
-
10:58
-
10:51
-
10:41
-
10:20