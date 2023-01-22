Видеообзор победы Стефаноса Циципаса над Янником Синнером в 4-м круге Australian Open

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинал Australian Open– 2023.



В матче четвёртого круга Циципас победил итальянца Янника Синнера в пяти сетах со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3. Встреча продлилась 4 часа 2 минуты. Циципас 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Синнера 11 эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 26 заработанных.

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В матче 1/4 финала Australian Open — 2023 Циципас сразится с 71-й ракеткой мира 21-летним чехом Иржи Легечкой. Игра состоится 24 января около 3:00 мск.



Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет $ 51 384 291. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль, покинувший текущий розыгрыш во втором круге.