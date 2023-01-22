Макинрой: де Минор может доставить проблем Джоковичу, если тот будет готов не на 100%

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой поделился ожиданиями от матча четвёртого круга Australian Open между сербом Новаком Джоковичем и австралийцем Алексом де Минором.

«Действительно сложно оценить физическое состояние Джоковича. Пока он успешно справлялся со своей задачей, но он определённо не выглядит готовым на 100 процентов. Вопрос в том, кто из его соперников сможет этим воспользоваться, в случае если дела пойдут плохо.

Де Минор, его следующий соперник, потенциально мог бы это сделать, потому что он полагается на скорость и упорство и заставляет соперника много работать на корте. Он точно из тех парней, кто может вызвать проблемы у Новака, если тот будет готов не на 100 процентов.

Если же он будет чувствовать себя на 100 процентов или близко к этому, то де Минор вряд ли сможет помешать ему. Поэтому Новак всё равно является фаворитом. Мы можем только догадываться, в каком он сейчас состоянии.

Повреждения подколенных сухожилий сложно диагностировать и трудно вылечить. В таких случаях действительно нужен отдых.

До сих пор у него всё получалось, так что, надеюсь, это не слишком серьёзно и он может выйти и сыграть матчи, которые мы так часто видели от него в Австралии. Тогда кто-то должен будет сделать что-то невероятное, чтобы победить его», — приводит слова Макинроя Eurosport.

Матч четвёртого круга Australian Open между Алексом де Минором и Новаком Джоковичем состоится завтра, 23 января, приблизительно в 11:00 мск.