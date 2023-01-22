Азаренко — о Гауфф: Коко ведёт себя настолько по-взрослому! Она всегда на высоте

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира представительница Беларуси Виктория Азаренко высказалась о 18-летней американской теннисистке Кори Гауфф, которая сегодня покинула Australian Open, проиграв в четвёртом круге Елене Остапенко из Латвии — 5:7, 3:6.
Напомним, на пресс-конференции после матча Гауфф отдала должное сопернице и не смогла сдержать слёз.
«Коко ведёт себя настолько по-взрослому на корте и за его пределами! Столько давления и ожиданий и она всегда на высоте», — написала Азаренко в соцсетях.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Действующей победительницей является австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру.
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