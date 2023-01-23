Азаренко — о матче с Пегулой: она моя большая подруга. Каждый раз у нас упорные битвы

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира представительница Беларуси Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Australian Open с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.



«Она потрясающий игрок. Стабильно выступала не только в прошлом сезоне, но и в предыдущие годы. Она обыграла меня здесь, так что я однозначно жду реванша.



Она моя большая подруга. Я её просто обожаю. Каждый раз у нас с ней упорные битвы. Мы вместе тренируемся. Сюрпризов точно не будет. Будет тяжело, много розыгрышей, низкие мячи. Но от того, что я знаю, с кем играю, легче не становится.



Она играет довольно просто, и это, на мой взгляд, комплимент. Играть легко и эффектно – непросто, так больше шансов переборщить. Но такая стабильность и простота… У них разные стили, но Эш Барти – одна из тех, кто очень хорошо делает определённые вещи снова, и снова, и снова. Мне кажется, Джесс своим подходом чем-то на неё похожа», – приводит слова Азаренко Sportskeeda.