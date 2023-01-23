Корда рассказал, почему в юношестве предпочёл теннис хоккею

22-летний американский теннисист Себастьян Корда, выбивший из текущего розыгрыша Australian Open бывшую первую ракетку мира Даниила Медведева, рассказал, что мог стать профессиональным хоккеистом, и объяснил, почему решил сменить вид спорта.
По словам спортсмена, поворотным моментом стал матч Открытого чемпионата США между Новаком Джоковичем с Радеком Штепанеком, которого на тот момент тренировал отец Корды.
«Я играл в хоккей до 10 лет. Мы были сильными игроками, добивались успехов. В 2000 году мы стали чемпионами США. Несколько наших игроков доросли до НХЛ.
Но всё изменилось, когда я сходил на Открытый чемпионат США с отцом и Радеком, который играл с Новаком на «Артуре Эше».
На следующий день я сказал: это то, чем я хочу заниматься. Я влюбился в энергию толпы, в то, как ведётся игра, в то, насколько это интеллектуальный вид спорта», — сказал Корда в интервью Ubitennis.
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