Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павлюченкова и Рыбакина проиграли в третьем круге Australian Open паре из Японии

Павлюченкова и Рыбакина проиграли в третьем круге Australian Open паре из Японии
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной проиграли в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Теннисистки встречались с парой уко Аоямы/Эны Шибахары (обе — Япония).

Павлюченкова и Рыбакина уступили со счётом 2:6, 6:7 (7:9). Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. На счету уко Аоямы и Эны Шибахары один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов. Павлюченкова и Рыбакина четыре раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнтов из 4.

В третьем круге уко Аоямы и Эны Шибахары встретятся с победительницами противостояния пары Кэролайн Доулхайд (США)/Анна Калинская (Россия) и Габриэла Дабровски (Канада)/Джулиана Олмос (Мексика).

Australian Open — парный разряд (ж). 3-й круг
23 января 2023, понедельник. 03:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
А. Павлюченкова Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 7  
6 		7 9  
         
Суко Аояма
Япония
Суко Аояма
Эна Шибахара
Япония
Эна Шибахара
С. Аояма Э. Шибахара
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023