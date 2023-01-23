Павлюченкова и Рыбакина проиграли в третьем круге Australian Open паре из Японии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной проиграли в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Теннисистки встречались с парой уко Аоямы/Эны Шибахары (обе — Япония).



Павлюченкова и Рыбакина уступили со счётом 2:6, 6:7 (7:9). Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. На счету уко Аоямы и Эны Шибахары один эйс, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов. Павлюченкова и Рыбакина четыре раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнтов из 4.



В третьем круге уко Аоямы и Эны Шибахары встретятся с победительницами противостояния пары Кэролайн Доулхайд (США)/Анна Калинская (Россия) и Габриэла Дабровски (Канада)/Джулиана Олмос (Мексика).